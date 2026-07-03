Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση έχει σημειωθεί εδώ και λίγη ώρα στην Καβάλα. Όπως αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξεκίνησε σήμερα λίγο μετά τις 10:30, και ήταν συνέπεια πυρκαγιάς σε όχημα στο 465ο χλμ.
Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 29 πυροσβέστες με 2 ομάδες της 21ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, εθελοντές και για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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