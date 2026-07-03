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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Καβάλα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξεκίνησε σήμερα λίγο μετά τις 10:30, και ήταν συνέπεια πυρκαγιάς σε όχημα στο 465ο χλμ

UPDATE: 11:55
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Πυροσβεστική

Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση έχει σημειωθεί εδώ και λίγη ώρα στην Καβάλα. Όπως αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξεκίνησε σήμερα λίγο μετά τις 10:30, και ήταν συνέπεια πυρκαγιάς σε όχημα στο 465ο χλμ.    

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 29 πυροσβέστες με  2 ομάδες της 21ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, εθελοντές και για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας μεταβαίνει στην περιοχή της  πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Καβάλα
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