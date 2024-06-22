Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές σε Νέα Σμύρνη, Σύρο και Δράμα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Πυροσβεστική, για φωτιές που ξέσπασαν σε Νέα Σμύρνη, Σύρο και Δράμα.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει:

«Συνελήφθη χθες 21 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, αλλοδαπή, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ύπαιθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον Δήμο Νέας Σμύρνης, στην Αττική και ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Συνελήφθη σήμερα 22 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Ερμούπολης, στη νήσο Σύρο και ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Συνελήφθη σήμερα 22 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Δράμας, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών εντός αγροτικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Καλλιφύτου του Δήμου Δράμας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.668,35Euro»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

