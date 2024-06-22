Εξήντα έξι φωτιές σε 24 ώρες, οι 14 σε εξέλιξη - Πόσες δυνάμεις επιχειρούν

Από τις 6 το απόγευμα χθες έως τις 6 το απόγευμα σήμερα εκδηλώθηκαν 66 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 52 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία αυτή την ώρα καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που ξέσπασαν στο Κοντοδεσπότι Εύβοιας και στις Σάπες στον Έβρο όπου εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Στην Εύβοια επιχειρούν 55 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου, 3 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και μηχανήματα έργου, ενώ οι δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται. Το ίδιο και στις Σάπες, όπου επιχειρούν 11 οχήματα με 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες στο Μαστραντώνη Αχαΐας και επεκτάθηκε στην Ηλεία, εξακολουθούν να επιχειρούν 180 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 59 οχήματα, πλήθος εθελοντών με υδροφόρα οχήματα αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας. Από αέρος εχθές πραγματοποίησαν ρίψεις συνολικά 19 εναέρια μέσα και σήμερα 14.

Στην 'Ανδρο οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου, 2 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και εθελοντές με 7 οχήματα.

Δύσκολη ημέρα και στην Αττική, όπου ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα οι επικίνδυνες φωτιές που εκδηλώθηκαν στο Μαρκόπουλο όπου 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν μέσα σε μόλις 45 λεπτά, αλλά και στα Καλύβια όπου ελέγχθηκε μέσα σε 1 ώρα με τη συμμετοχή 2 αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου.

