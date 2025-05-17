Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα, με έναν άνδρα να κυνηγάει με μαχαίρι τη μητέρα του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η άμεση δράση δέχθηκε κλήση για άνδρα που απειλούσε με μαχαίρι να αφαιρέσει τη ζωή μίας γυναίκας, σε σπίτι στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον – νεαρής ηλικίας – δράστη, πριν αυτός κάνει πράξει τις απειλές του. Όπως αποδείχθηκε, επρόκειτο για γιο που απειλούσε να σκοτώσει την μητέρα του.

Ο δράστης οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, μαζί με τον πατέρα του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

