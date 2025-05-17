Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Ασπρόπυργο: Συνελήφθη 67χρονος με όπλα και 8 άτομα για ρευματοκλοπή

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη σε οικισμό στον Ασπρόπυργο από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και τη συνδρομή αστυνομικών Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ., Ο.Ε.Π.Τ.Α., Τάξεως, αστυνομικού σκύλου και συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη 67χρονος στην οικία του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 Κυνηγετικές καραμπίνες,

Μονόκαννο αεροβόλο όπλο,

74 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου και -208- φυσίγγια διάφορων διαμετρημάτων, καθώς και

Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος οι οποίες είχαν δηλωθεί ως απολεσθείσες.

Επιπλέον διαπιστώθηκε κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας από 5 οικίες και συνελήφθησαν 8 άτομα (4 γυναίκες και 4 άνδρες).

Όπως τονίζει η αστυνομία, οι επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: skai.gr

