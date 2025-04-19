Τραυματισμός 15χρονου από φωτοβολίδα στο λιμάνι της Καλύμνου

Στα δάχτυλα του δεξιού χεριού του τραυματίστηκε σοβαρά από φωτοβολίδα ένας 15χρονος ημεδαπός εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα στην Κάλυμνο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 15χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλύμνου, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενδέχεται να μεταφερθεί στην Κω.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Καλύμνου, ενώ για το συμβάν έχει ενημερωθεί και η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

