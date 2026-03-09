Λογαριασμός
Γραμμή 6 του Τραμ: Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τερματικός σταθμός η στάση «Φιξ»

Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη- Σύνταγμα», τερματικός σταθμός στάση «Φιξ», μετά από σχετικό αίτημα

Τραμ

Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη- Σύνταγμα», τερματικός σταθμός στάση «Φιξ», μετά από σχετικό αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωσή της, τα δρομολόγια θα συνεχίσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών να έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

