Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 82χρονος συνταξιούχος γιατρός, μετά τη σημερινή απολογία του στον ανακριτή Πατρών με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα δικαστήρια της Πάτρας και μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Όσον αφορά στο χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε ο 82χρονος, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Πάτρας.

Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στο σπίτι του από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια έχουν ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

