Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στο νησί της Ύδρας.
Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στο νησί της Ύδρας. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2024
Πηγή: skai.gr
