Ύδρα: Φωτιά σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων

Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 1 Ε/Π

πυροσβεστικη

Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στο νησί της Ύδρας.

Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Υδρα Φωτιά
