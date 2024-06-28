Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στο νησί της Ύδρας.

Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

