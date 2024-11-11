Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καλό χειμώνα: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό - Δείτε βίντεο

Οι πρώτες νιφάδες έπεσαν σήμερα στον Παρνασσό για να μας θυμίσουν πως σε λίγο καιρό έχουμε Χριστούγεννα

Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού

Μπορεί το φθινόπωρο να άργησε να κάνει φέτος αισθητή την παρουσία του ωστόσο, αυτή τη βδομάδα μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά αφού ο καιρός μοιάζει περισσότερο χειμωνιάτικος παρά φθινοπωρινός.

Αν και μέχρι πριν λίγες ημέρες φορούσαμε ακόμα ζακετάκια, σήμερα στα ορεινά έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού. 

Σύμφωνα με το Forecast Weather τα πρώτα χιόνια έπεσαν σήμερα στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. 

Δείτε τα βίντεο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χιόνια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark