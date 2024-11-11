Μπορεί το φθινόπωρο να άργησε να κάνει φέτος αισθητή την παρουσία του ωστόσο, αυτή τη βδομάδα μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά αφού ο καιρός μοιάζει περισσότερο χειμωνιάτικος παρά φθινοπωρινός.

Αν και μέχρι πριν λίγες ημέρες φορούσαμε ακόμα ζακετάκια, σήμερα στα ορεινά έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού.

Σύμφωνα με το Forecast Weather τα πρώτα χιόνια έπεσαν σήμερα στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού.

Δείτε τα βίντεο

