Στο προτελευταίο επεισόδιο με τίτλο «Ο αόρατος δικτάτορας», κρίσιμες μαρτυρίες από τους πρωταγωνιστές της εποχής και αποκαλυπτικά ηχητικά ντοκουμέντα μας μεταφέρουν στο θερμό καλοκαίρι του 1974 και μας δείχνουν τι συνέβαινε στο παρασκήνιο λίγο πριν τη μεγάλη τραγωδία της Κύπρου στις 20 Ιουλίου 1974. Ένα επεισόδιο πριν το τέλος της μεγάλης σειράς ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, παρακολουθούμε βήμα βήμα ένα πολιτικό θρίλερ και φτάνουμε στη στιγμή όπου καθορίστηκε η μοίρα της Κύπρου και άλλαξε η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα από το επεισόδιο:

Στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς, παρακολουθούμε την ανατροπή του Γεώργιου Παπαδόπουλου και την άνοδο στην εξουσία του Ταξίαρχου Δημήτριου Ιωαννίδη που κινεί τα νήματα από το παρασκήνιο. Η ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου στον Πρίνο προκαλεί ενθουσιασμό στο καθεστώς αλλά η Τουρκία βρίσκει ευκαιρία και θέτει για πρώτη φορά ζήτημα Αιγαίου ενώ οι Αμερικανοί προτείνουν συνεκμετάλλευση. H κατάσταση στην Κύπρο είναι τεταμένη και ο Ιωαννίδης διατάζει την ανατροπή του Μακαρίου. Κομάντος εισβάλουν στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου στις 15 Ιουλίου του 1974 και αλλάζουν τη ροή της Iστορίας. Ο δικτάτορας επιμένει ότι η Τουρκία δεν θα αντιδράσει στο νέο πραξικόπημα, αλλά διαψεύδεται παταγωδώς. Παρακολουθούμε το απίστευτο θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Ιωαννiδη, τον Κίσινγκερ και τον Ετσεβίτ και τα μηνύματα της CIA, από τις παραμονές της ανατροπής του Μακαρίου έως τα ξημερώματα της 20ής Ιουλίου.

Ποιος σχεδίασε την ανατροπή του Παπαδόπουλου; Διέταξε ο Ιωαννίδης τη δολοφονία του Μακάριου; Έστειλαν μήνυμα οι Αμερικανοί στον Ιωαννίδη να μην ανατρέψει τον αρχιεπίσκοπο της Κύπρου; Ποιος τον διαβεβαίωνε ότι οι Τούρκοι δεν θα παρέμβουν; Τι αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο γιος του πράκτορα Γκαστ Αβρακώτος; Πώς απέδρασε ο Μακάριος; Τι είπε ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετσεβίτ στους Αμερικανούς διπλωμάτες στην κρίσιμη διαπραγμάτευση μία μέρα πριν την εισβολή; Γιατί δεν ήρθε ο Κίσινγκερ να διαπραγματευτεί ο ίδιος με την Τουρκία;

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς (Βασισμένο στα βιβλία του «Ο βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας» των εκδόσεων Εστία και «Ένα σκοτεινό δωμάτιο» των εκδόσεων Μεταίχμιο)

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Επιστημονικός Σύμβουλος: Τάσος Σακελλαρόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: Λεωνίδας Λιάμπεης, Long Run Productions

ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

1964 – 1974

Με τον Αλέξη Παπαχελά

Η νέα μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#SkoteiniDekaetia

