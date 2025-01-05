Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα λίγο μετά τα μεσάνυχτα έπειτα από πυρκαγιά σε μονοκατοικία στο Αιγάλεω.

Η Πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε για φωτιά σε οικία επί της οδού Μάνου Κατράκη στο Αιγάλεω και κατά την διάρκεια της κατάσβεσής της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 60-70 ετών, χωρίς τις αισθήσεις της και με εγκαύματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: skai.gr

