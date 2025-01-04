Στις εισαγγελικές αρχές οδηγήθηκαν οι 10 Τούρκοι υπήκοοι καθώς και ο Λιβανέζος που συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Oι δύο Τούρκοι 45 και 39 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η γυναίκα από την Τουρκία που συνελήφθη, παραμένει κρατούμενη ως τη Δευτέρα για να απελαθεί. Οι επτά συλληφθέντες στην Αττική παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα και επίσης πρόκειται να απελαθούν. Ο Λιβανέζος αφέθηκε ελεύθερος.

Η συντονισμένη επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων μετά και την αιματηρή επίθεση με δύο νεκρούς και ένα τραυματία που έγινε πριν από ένα μήνα περίπου στην Γλυφάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.