Την τελευταία της πνοή άφησε η 40χρονη Ευγενία θύμα ενδοοικογενειακής βίας, που νοσηλεύτηκε έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό του συντρόφου της.

Στις 23 Οκτωβρίου του περασμένου έτους η Ευγενία διακομίσθηκε στα επείγοντα του Σισμανόγλειου Κομοτηνής με σπασμένους αυχενικούς σπονδύλους και βαριά χτυπήματα. Οι γιατροί του νοσοκομείου εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων της διέταξαν τη διακομιδή της στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Η 40χρονη, σύμφωνα με το Star, κατέληξε χθες (3/1) το βράδυ σε ειδικό νοσοκομείο της Βουλγαρίας όπου την είχαν μεταφέρει οι συγγενείς της πριν από λίγο καιρό. Η κοπέλα όλο αυτό το διάστημα έδινε μάχη για τη ζωή της.

Το περιβάλλον της κοπέλας αναφέρει ότι δεχόταν κακοποιητική συμπεριφορά. Όπως υποστήριξαν, ο σύντροφος της άρχισε να τη χτυπάει και να την απειλεί για να μη μιλήσει.

Φέρεται να την κλείδωνε μέσα στο σπίτι και δεν την άφηνε να βγει έξω, κόβοντάς της κάθε επικοινωνία με το συγγενείς και τους φίλους της.

Αρχικά, ο σύντροφός της αναφορικά με τα τραύματα που βρέθηκαν στο σώμα της υποστήριζε ότι η Ευγενία έπεσε στο δρόμο σε μία τρύπα ενώ περπατούσαν. Οι γιατροί δεν τον πίστεψαν και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Ο 42χρονος άντρας συνελήφθη και μετά την απολογία του προφυλακίστηκε στις φυλακές Κομοτηνής με πέντε κακουργήματα μεταξύ αυτών απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.



Πηγή: skai.gr

