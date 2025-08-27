Λογαριασμός
Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο – Τραυματίστηκε η μητέρα και η 11χρονη αδερφή της

Yπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη Γερμανίδα βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε δέντρο στο 80ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης – Δίου

Τροχαίο στην Πιερία

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πιερία

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 17:20, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη Γερμανίδα βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε δέντρο στο 80ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης – Δίου.

Πιερία

Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα η 9χρονη, ενώ τραυματίστηκε η 11χρονη αδερφή της.  

Η μητέρα και η 11χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Πηγή: odelalis.gr

Πηγή: skai.gr

