Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πιερία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 17:20, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη Γερμανίδα βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε δέντρο στο 80ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης – Δίου.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα η 9χρονη, ενώ τραυματίστηκε η 11χρονη αδερφή της.

Η μητέρα και η 11χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Πηγή: odelalis.gr

Πηγή: skai.gr

