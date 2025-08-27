Ψέριμος: Τοποθετήθηκε γιατρός - οπλίτης θητείας στο περιφερειακό ιατρείο

Την τοποθέτηση Ιατρού Οπλίτη Θητείας, πτυχιούχου Ιατρικής, για την υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Ιατρείου στην ακριτική Ψέριμο, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

O Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε σχετικά:

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται διαρκώς στο πλευρό της κοινωνίας, έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια όπου και όποτε χρειαστεί. Με στοχευμένες πρωτοβουλίες συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης και ιδιαίτερα οι κάτοικοι νησιών μας, όπως αυτό της Ψερίμου, θα έχουν δημόσια ιατροφαρμακευτική κάλυψη».

