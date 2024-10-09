Τραγωδία στην Εύβοια: 38χρονος σκότωσε με μαχαιριές τον θείο του

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 65χρονος που μαχαιρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 8, Οκτωβρίου από τον ανιψιό του μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην Εύβοια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr ο άτυχος ηλικιωμένος άφησε πριν από λίγο την τελευταία του πνοή νοσηλευόμενος στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Τα τραύματα από το μαχαίρι ήταν πολλαπλά και δυστυχώς υπέκυψε σε αυτά.

Ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία.

Το τραγικό χρονικό

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση ότι 38χρονος μαχαίρωσε το θείο του μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην Εύβοια.Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης 8 Οκτωβρίου στο Σπαθάρι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων από το χωριό Σπαθάρι ο 38χρονος φέρεται να μπήκε στο σπίτι του θείου του τραυματίζοντας τον με πολλαπλές μαχαιριές. Όπως δήλωσαν στο evima.gr κάτοικοι του χωριού ο 65χρονος παρά τις πολλές μαχαιριές κατάφερε και βγήκε από το σπίτι και έφτασε στο καφενείο του χωριού για να ζητήσει βοήθεια.

Αμέσως οι θαμώνες του καφενείου κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματισμένο άντρα και τον διακόμισε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου προκειμένου να του παραστούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες ο 38χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

