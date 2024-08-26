Για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε χωριό της δυτικής Λέσβου, αναζητεί η αστυνομία έναν 40χρονο πυροσβέστη.
Ειδικότερα ο 40χρονος χτύπησε πολύ άσχημα τη γυναίκα του στο πρόσωπο μέσα στο αυτοκίνητο στη Σκάλα Πολιχνίτου.
Η γυναίκα, σύμφωνα με την ΕΡΤ μετέβη χθες στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου την εξέτασαν οι γιατροί και στη συνέχεια μετέβη στο πατρικό της.
Ο συγκεκριμένος άνδρας, πατέρας ενός μικρού παιδιού, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με παρόμοια περιστατικά την αστυνομία αλλά και την υπηρεσία του, δυο φορές με τη σημερινή σύζυγο του (είναι η τρίτη σύζυγος) και μία φορά με την πρώτη γυναίκα του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταγραφεί περιστατικό βίας και με συγγενικά του πρόσωπα πρώτου βαθμού.
