Για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε χωριό της δυτικής Λέσβου, αναζητεί η αστυνομία έναν 40χρονο πυροσβέστη.

Ειδικότερα ο 40χρονος χτύπησε πολύ άσχημα τη γυναίκα του στο πρόσωπο μέσα στο αυτοκίνητο στη Σκάλα Πολιχνίτου.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την ΕΡΤ μετέβη χθες στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου την εξέτασαν οι γιατροί και στη συνέχεια μετέβη στο πατρικό της.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, πατέρας ενός μικρού παιδιού, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με παρόμοια περιστατικά την αστυνομία αλλά και την υπηρεσία του, δυο φορές με τη σημερινή σύζυγο του (είναι η τρίτη σύζυγος) και μία φορά με την πρώτη γυναίκα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταγραφεί περιστατικό βίας και με συγγενικά του πρόσωπα πρώτου βαθμού.

Πηγή: skai.gr

