Ήταν περίπου 2:30 τα ξημερώματα, όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή του Φάρου Αυλίδας, στο Δήμο Χαλκιδέων, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στη θάλασσα.
Όπως μεταδίδει το eviathema.gr, ο 51χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση: στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα και το ΕΚΑΒ τα στελέχη του οποίου κατάφεραν να ανασύρουν τον οδηγό, δυστυχώς όμως ήταν ήδη νεκρός.
Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Λιμεναρχείο Χαλκίδας.
