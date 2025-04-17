Νεκρός ηλικιωμένος έπειτα από φωτιά σε σπίτι στα Καμένα Βούρλα

Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικία στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό του άνδρα, ηλικίας περίπου 90 - 91 ετών, εντός της οικίας, με εμφανή ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς.

Ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δεν προχώρησαν σε ενέργειες καθώς η φωτιά είχε σβηστεί πριν την άφιξή τους.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

