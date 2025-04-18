Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό σώμα το βράδυ της Μ. Πέμπτης μετά τον εντοπισμό φορτηγού πλοίου με μετανάστες, με σημαία από Μπαχάμες, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιτυχής επιχείρηση διάσωσης 57 μεταναστών που επέβαιναν στο σκάφος.

Οι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε πλοίο της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Οι καλές καιρικές συνθήκες στην περιοχή διευκόλυναν την επιχείρηση διάσωσης.

Πηγή: skai.gr

