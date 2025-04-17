Δύο σεισμοί στον Πόρο

Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα, σήμερα το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πόρου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο πρώτος σεισμός καταγράφηκε στις 22:43 και είχε μέγεθος 2,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Ακολούθησε δεύτερη, ισχυρότερη δόνηση τρία λεπτά αργότερα, μεγέθους 3,2 Ρίχτερ.





Πηγή: skai.gr

