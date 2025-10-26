Λογαριασμός
Τραγωδία στη Φωκίδα: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο

Ελαφρά τραυματίσθηκε ένας 14χρονος - Το αγροτικό αυτοκίνητο επιχείρησε να στρίψει και παρέσυρε δύο μηχανές που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα  

Τροχαίο

Άλλη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο το μεσημέρι της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου 2025,  με έναν νεκρό και δύο τραυματίες στην περιοχή της Φωκίδας.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα έγιναν περίπου στις 12:00, όταν αγροτικό αυτοκίνητο προσπάθησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο και συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 21χρονος οδηγός της μηχανής και τραυματίστηκε σοβαρά ο 37χρονος οδηγός της άλλης μηχανής.

Τροχαίο

Τροχαίο

Τροχαίο

