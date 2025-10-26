Τραγωδία στη Φωκίδα: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο

Άλλη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο το μεσημέρι της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου 2025, με έναν νεκρό και δύο τραυματίες στην περιοχή της Φωκίδας.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα έγιναν περίπου στις 12:00, όταν αγροτικό αυτοκίνητο προσπάθησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο και συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 21χρονος οδηγός της μηχανής και τραυματίστηκε σοβαρά ο 37χρονος οδηγός της άλλης μηχανής.

Πηγή: skai.gr

