Δύο νέες προφυλακίσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την Κυριακή

Σήμερα απολογούνται οχτώ άτομα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δυο απολογήθηκαν, και έχουν προφυλακιστεί - Οι τελευταίοι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν Δευτέρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: 2 νέες προφυλακίσεις την Κυριακή

Προφυλακίστηκαν την Κυριακή άλλοι δύο από τους οχτώ κατηγορούμενους για το πολυδαίδαλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο νέοι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι είναι αδέρφια.

Μεταξύ των 8 που βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα είναι και η φερόμενη ως αρχηγική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης. 

Ο «μαραθώνιος»  των απολογιών των κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων συνεχίζεται για τρίτη μέρα.

Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και τη σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) για επιδοτήσεις από την Κρήτη. 

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα. 

Στη φυλακή έχουν ήδη οδηγηθεί τέσσερις από τους συνολικά 12 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν το Σάββατο στον ανακριτή. 

