Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός άνδρας που έπεσε σε γκρεμό με αγροτικό

Νεκρός ανασύρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ένας άνδρας στην περιοχή Πέτρα Σελί στον Σέμπρωνα του Δήμου Πλατανιά. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του τις βραδινές ώρες, ενώ η οικογένειά του ανησυχούσε που δεν είχε επιστρέψει, με αποτελέσμα να ενημερωθούν οι αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 15 άτομα, πυροσβέστες από τους σταθμούς Χανίων και Καμπανού αλλά και δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ενώ τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

