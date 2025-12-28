Μπλόκο «Πράσινα Φανάρια»: «Πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε διάλογο» – Τί απαντά η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων

Για το σκεπτικό που οδήγησε στην -για πολλούς- διασπαστική κίνηση των 18 μπλόκων να ζητήσουν διάλογο με την κυβέρνηση, τοποθετήθηκαν οι αγρότες του μπλόκου «Πράσινα Φανάρια», σύμφωνα με τη Thesspost.

Σε δηλώσεις του, ο γενικός γραμματέας του αγροτικού συλλόγου Τριλόφου Χρήστος Τσιλιάς, είπε ότι «πρέπει σιγά σιγά να κλείσει αυτή η ιστορία, πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο τραπέζι του διαλόγου. Δε φεύγουμε από κανένα μπλόκο, πρέπει να συζητήσουμε με την κυβέρνηση. (…) Ούτε πανελλήνιο υπάρχει ούτε πανελλαδικό ούτε τίποτα. Εδώ αποφασίζει ο κόσμος. Να γίνει διάλογος είναι το μήνυμα που στέλνουμε», ενώ εκτόξευσε αιχμές σε όσους χαρακτήρισαν διασπαστική την κίνηση τους.

Τι απαντά η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Πηγές της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων απαντούν μέσω του ThessPost.gr ότι «Με ανθρώπους που σαν κομήτες εμφανίζονται και εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα, δεν θα κάνουμε διάλογο… Η Πανελλαδική υπηρετεί την ενότητα και τα συμφέροντα ολων των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα».

Από την πλευρά του ο γεωργός από την Επανωμή Βασίλης Μαυροσκάς ανέλυσε τις «κόκκινες γραμμές» που τέθηκαν στη σύσκεψη ως εξής: το 70% των αιτημάτων που η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει ικανοποιήσει, να θεσμοθετηθούν στη Βουλή, πληρωμές στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους από ευλογιά, να μη βγαίνουν ‘’στα μανταλάκια’’ τίμιοι αγρότες όπως στα Μάλγαρα, καθώς όπως αναφέρει «το πρόβλημα που βρήκαν τάχα στην ΑΑΔΕ το έχει όλη η βόρεια Ελλάδα».

Μήνυμα ενότητας από Ζερβουδάκη

«Οι αγρότες να συνεχίσουν τον αγώνα τους, όλοι μαζί μέχρι το τέλος» Ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Ζερβουδάκης που βρέθηκε στο μπλόκο για συναυλία -που ακυρώθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων-, έστειλε το μήνυμα ότι «για μια ακόμη φορά, η μπάλα βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης. Αυτή είναι που πρέπει να κάνει τον διάλογο, αυτή είναι που πρέπει να ανοίξει τα μπλόκα. Οι αγρότες κατά τη γνώμη μας πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα τους, όλοι μαζί μέχρι το τέλος».

