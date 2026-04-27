Ένα τραγικό γεγονός κινητοποίησε τις αρχές πριν λίγα λεπτά στο Αγρίνιο. Ένας 67χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση σε ανεγειρόμενη οικοδομή.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, η τραγωδία συνέβη πλήσιον της οδού Κατράκη, στη συμβολή των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, κλήθηκαν και έσπευσαν Αστυνομία, ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα.

Ο 67χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση ενώ βρισκόταν εντός του εργοταξίου ωστόσο οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες ακόμη αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες του δραματικού συμβάντος.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που προκαλεί οδύνη στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

