Τέμπη: Στη δικαιοσύνη η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ περί μεθοδεύσεων στο πόρισμα

Εξελίξεις αναμένεται να δρομολογήσει η αποκαλυπτική για την υπόθεση των Τεμπών κατάθεση του παραιτηθέντος αναπληρωτή προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστου Παπαδημητρίου, στον εφέτη-ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη.

Η κατάθεση του κ. Παπαδημητρίου, ο οποίος μετέβη αυτοβούλως στον εφέτη-ανακριτή χαρακτηρίστηκε αποκαλυπτική, με αφορμή και τη λεπτομερή αναφορά σε «πρόσωπα και καταστάσεις», σε παρασκηνιακές διεργασίες και μεθοδεύσεις σχετικά με το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και δη για το επίμαχο σκέλος της πυρόσφαιρας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδημητρίου περιέγραψε λεπτομερώς τι συνέβη εκείνες τις ήμερες πριν βγει το πόρισμα για την πυρόσφαιρα που ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Μετά τις νέες αποκαλύψεις, ο κ. Μπακαΐμης προώθησε την κατάθεση αυτή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου εισαγγελείς θα αναλάβουν να δουν αν προκύπτουν από την κατάθεση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις.

Σημειώνεται ότι ο εφέτης ανακριτής περίμενε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να κλείσει την ανάκριση.

Επιπλέον, υπάρχει και μια εκκρεμότητα σχετικά με το τι θα γίνει με τις διώξεις των 7 γενικών γραμματέων του υπουργείου Υποδομών οι οποίες θα ασκηθούν.

