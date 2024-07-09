Κινέζος ενοικιαστής Airbnb φέσωσε τον ιδιοκτήτη του ακινήτου με τηλεφωνικό λογαριασμό ύψους... 3.500 ευρώ στη διάρκεια που εβδομάδας που έμενε στο διαμέρισμα.

Ο ιδιοκτήτης παρείχε στο σπίτι που νοίκιαζε μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης ίντερνετ και τηλέφωνο μέσω ίντερνετ.

Ο «πονηρός» ενοικιαστής, στη συνέχεια, συνέδεσε ένα σταθερό τηλέφωνο στο router και τηλεφωνούσε παρανόμως στην Κίνα επί μια εβδομάδα αφήνοντας στον ανυποψίαστο ιδιοκτήτη τον «φουσκωμένο» λογαριασμό.

Το περιστατικό δεν είναι μοναδικό, αφού οι καταγγελίες στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και στον Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων (ΠΑΣΥΔΑ) από τους ιδιοκτήτες, που τρέχουν μετά να βγάλουν άκρη, πέφτουν βροχή!

Το κόλπο γίνεται ως εξής: Οι τουρίστες φτάνουν με σταθερά τηλέφωνα στις βαλίτσες τους και πηγαίνουν στο Airbnb που έχουν ενοικιάσει, συνδέουν την τηλεφωνική συσκευή, είτε μέσω splitter είτε απευθείας στο router, και αρχίζουν τα τηλέφωνα στο εξωτερικό μέσω της σταθερής τηλεφωνίας.

Η ΠΑΣΥΔΑ συστήνει στους ιδιοκτήτες ακίνητων να απενεργοποιήσουν από το router τη χρήση σταθερής τηλεφωνίας ή να ενεργοποιήσουν τη φραγή των εξερχομένων κλήσεων.

Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν και από μόνοι τους να αναζητήσουν στην αγορά ένα πακέτο σύνδεσης παροχής Internet σε διαμονές βραχυχρόνιας μίσθωσης η οποία θα διασφαλίζει ότι οι φιλοξενούμενοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα διενέργειας τηλεφωνικών κλήσεων.

