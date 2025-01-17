Ολοκληρώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης οι τοποθετήσεις των υποστράτηγων της Ελληνικής Αστυνομίας, κλείνοντας έτσι το κύριο μέρος της διαδικασίας στελέχωσης στην κορυφή του Σώματος, η οποία συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις των ταξιάρχων, μετά τις κρίσεις και προαγωγές των αστυνομικών διευθυντών.

Στη θέση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής τοποθετήθηκε ο υποστράτηγος Θανάσης Καμπράς Ιωάννης, που πριν κατείχε την θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Αττικής.

Αναλυτικά με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

• Σκούρας Ιωάννης, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στον Κλάδο Τάξης/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος,

• Σπυριδάκης Νικόλαος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

• Σταγάκης Μαρίνος, από Κλάδο Ασφάλειας/Α.Ε.Α. στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, ως Γενικός Διευθυντής,

• Παυλόπουλος Πέτρος, στην Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

• Μανώλης Ευάγγελος, στο Ταμείο Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, όπου υπηρετεί,

• Αξιοτόπουλος Ηλίας, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

• Νικολακόπουλος Σωτήριος, στον Κλάδο Διαχειριστικής- Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος,

• Ντουίτσης Φώτιος, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

• Τζήμας Γεώργιος, από Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος/Α.Ε.Α. στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου,

• Λάσκος Σπυρίδων, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

• Θάνος Λουκάς, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

• Σεβδυνίδης Μιχαήλ, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

• Τσατσαρής Θεόδωρος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαϊας στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

• Καμπράς Αθανάσιος, από Διεύθυνση 'Αμεσης Δράσης Αττικής στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,

• Μανώλης Νικόλαος, από Διεύθυνση Υποστήριξης/Α.Ε.Α., στη Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, ως Διευθυντής, ληγομένης αποσπάσεώς του στο Ίδρυμα «Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας»,

• Μιχαηλίδης Γεώργιος, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στη Διεύθυνση 'Αμεσης Δράσης Αττικής, ως Διευθυντής,

• Δούκης Γεώργιος, από Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου,

• Δημακαρέας Παναγιώτης, από Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου,

• Κυπράκης Σωτήριος, από Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής,

• Κατσαντώνης Λάμπρος, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

• Σταυρακάκης Ιωάννης, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Υποδιευθυντής,

• Λιανουδάκης Ιωάννης, στην Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

• Βαζούρας Ηλίας, από Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου στη Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ως Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου,

• Παπαφιλίππου Χρήστος, από Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

• Κακούσης Κωνσταντίνος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου,

• [ΥΓ] Μπαδέκας Αθανάσιος, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

• [Ε.Κ.] Λάγιος Μιχαήλ, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

