Πειθαρχική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην ΕΛΑΣ για έναν αστυνομικό που φέρεται να έπαιζε «φρουτάκια» εν ώρα υπηρεσίας. Στόχος της έρευνας είναι να εξακριβωθεί η ταυτότητα του αστυνομικού, αλλά και η ημερομηνία του βίντεο.



Το επίμαχο βίντεο με τον αστυνομικό να βρίσκεται μέσα στο περιπολικό και να παίζει «φρουτάκια» σε τάμπλετ αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.



Αστυνομικός παίζει "φρουτάκια" εν ώρα περιπολίας! Μάλλον δεν φτάνει ο μισθός..!🤔 pic.twitter.com/CY5176AaCW January 16, 2025

Πηγή: skai.gr

