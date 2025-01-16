Λογαριασμός
Πειθαρχική έρευνα για τον αστυνομικό που έπαιζε «φρουτάκια» μέσα σε περιπολικό εν ώρα υπηρεσίας - Δείτε βίντεο

Το βίντεο με τον αστυνομικό να βρίσκεται μέσα στο περιπολικό και να παίζει «φρουτάκια» σε τάμπλετ αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΕΛΑΣ: ΕΔΕ για τον αστυνομικό που έπαιζε «φρουτάκια» σε περιπολικό εν ώρα υπηρεσίας

Πειθαρχική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην ΕΛΑΣ για έναν αστυνομικό που φέρεται να έπαιζε «φρουτάκια» εν ώρα υπηρεσίας. Στόχος της έρευνας είναι να εξακριβωθεί η ταυτότητα του αστυνομικού, αλλά και η ημερομηνία του βίντεο.

Το επίμαχο βίντεο με τον αστυνομικό να βρίσκεται μέσα στο περιπολικό και να παίζει «φρουτάκια» σε τάμπλετ αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral. 
 

