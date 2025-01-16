Ντου της Ελένης Λουκά στην παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Κασσελάκη - Δείτε βίντεο

Πανδαιμόνιο επικράτησε κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Κασσελάκη «Δεύτερη Ευκαιρία», στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, όταν στην αίθουσα εισέβαλε η Ελένη Λουκά.

Εκτός ελέγχου, η κ. Λουκά άρχισε να φωνάζει και να επιτίθεται στον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ γίνονταν προσπάθειες να συγκρατηθεί και να αποχωρήσει από το αμφιθέατρο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση του βιβλίου, έκαναν αισθητή την παρουσία τους εκτός από τον σύζυγο του Στέφανου Κασσελάκη Τάιλερ ΜακΜπέθ, η Θεοδώρα Τζάκρη, ο Ευάγγελος Αντώναρος, η Ραλλία Χριστίδου, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Σπύρος Μπιμπίας, η Σοφία Βόσσου και ο Δημοσθένης Βεργής.

Στο αμφιθέατρο βρέθηκαν και πολλοί πολίτες που στηρίζουν το νέο εγχείρημα του κ. Κασσελάκη στον χώρο της πολιτικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.