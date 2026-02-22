Το ζεϊμπέκικο της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοζάνη - Δείτε βίντεο

Με ένα ζεϊμπέκικο ευχήθηκε «καλές απόκριες» από την ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κοζάνη, η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η πρώην υπουργός ανέβασε στο Instagram βίντεο από έξοδο σε κέντρο, όπου φαίνεται να χορεύει το «Πρώτη φορά» της Ρένας Κουμιώτη σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.

«Στην Κοζάνη τις Απόκριες δεν τις ζούμε… τις διδάσκουμε από την Ντίνα στις Τζιτζιφιές μέχρι την Αυστραλία. Καλές Απόκριες σε όλους» έγραψε η κ. Διαμαντοπούλου στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

