Κορυφώνονται οι εορτασμοί στην Πάτρα με τη μεγάλη παρέλαση να ξεκινά στις 2 το μεσημέρι, ενώ υπολογίζεται πως στους δρόμους θα βγουν περίπου 55.000 καρναβαλιστές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η κίνηση από Αθήνα προς Πάτρα ήταν αυξημένη κατά 10% σε σχέση με πέρυσι και πολύς κόσμος πήγε και από τη βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα και άλλες περιοχές.

Τα ξενοδοχεία είναι επίσης γεμάτα τόσο στην Πάτρα όσο και τη γειτονική Ναύπακτο, με τον κόσμο συνολικά να είναι περισσότερος σε σχέση με το καρναβάλι του 2025.

Χτες το βράδυ βγήκαν στους δρόμους περισσότεροι από 55.000 καρναβαλιστές, με τα άρματα να εντυπωσιάζουν. Σήμερα, στην κορυφή της παρέλασης θα βρίσκεται η δημοτική μουσική και θα ακολουθείται από τα 19 άρματα του δήμου.

Θα προπορεύονται, ο προπομπός - «Patras Carnival Dj» και θα ακολουθούν ο βασιλιάς καρνάβαλος - Διόνυσος, το άνθινο άρμα της βασίλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζας Φλωράτου, «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

Αμέσως μετά θα παρελάσει ο «χείμαρρος» των χιλιάδων καρναβαλιστών, ενώ 28 πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» θα συνοδεύονται από δικά τους άρματα ή μεγάλες τροχήλατες κατασκευές τους.

Στο τέλος θα εμφανιστούν τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, με τους σοκολατορίχτες να θέτουν σε κίνηση το ιστορικό, παραδοσιακό έθιμο, γλυκαίνοντας τους θεατές.

Λίγη ώρα μετά, στις 9:00 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης του πατρινού καρναβαλιού στο μόλο της Αγίου Νικολάου. O βασιλιάς καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες στην καθιερωμένη καύση του και μέσα από τις στάχτες του αναμένεται να μεταδώσει μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας. Η τελετή λήξης θα αρχίσει με ένα εντυπωσιακό δεκάλεπτο με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής Δημήτρης Μουλίνος θα κάνει μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης και θα ακολουθήσει η ρίψη των πυροτεχνημάτων.

Κατόπιν, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Sicario, ενώ η νύχτα στον μόλο της Αγίου Νικολάου θα συνεχιστεί ένα μεγάλο πάρτι.

Πηγή: skai.gr

