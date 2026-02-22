Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Οβρυά Πατρών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδ. Ανδρούτσου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το tempo24, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, το ένα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, ξήλωσε πινακίδα επιχείρησης και ακινητοποιήθηκε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε αστυνομία αλλά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ανασύροντας νεκρή μια 45χρονη, που ήταν συνεπιβάτιδα του ενός οχήματος. Από το περιστατικό υπήρξαν άλλοι δύο τραυματισμού.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

