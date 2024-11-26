Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 49χρονος ο οποίος νοίκιαζε τη γιάφκα - αποθήκη στο Παγκράτι.

Υπενθυμίζεται ότι τα εκατοντάδες ευρήματα από τη γιάφκα του Παγκρατίου, το σπίτι του 49χρονου Φιλόλογου, που έχουν φθάσει για εξερεύνηση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προς το παρόν δεν έχουν αποδώσει DNA και αποτυπώματα, που να αναδεικνύουν σύνδεση με υποθέσεις τρομοκρατίας που τοποθετούνται στο παρελθόν ή το παρόν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα όπλα που βρέθηκαν στο εσωτερικό της αποθήκης φαίνεται πως όλα είναι καθαρά, όπως προκύπτει από τις βαλλιστικές εξετάσεις. Στην αποθήκη προς το παρόν, δεν έχουν εντοπιστεί αποτυπώματα και DNA, τα οποία να είναι αξιοποιήσιμα, όπως επίσης και πάνω στα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

Αρμόδιοι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, επισημαίνουν πως τα πειστήρια είναι πάρα πολλά και δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλα η εξερεύνηση. Παράλληλα οι εξετάσεις επαναλαμβάνονται για την τυχόν περίπτωση απόκλισης ταυτοποίησης.

Σημειώνουν ότι στην υπόθεση της έκρηξης στην οδό Αρκαδίας, το αποτύπωμα του 31χρονου, που είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, πάνω στη σακούλα, η οποία περιείχε ένα πιστόλι και μια γεμιστήρα, αναδείχθηκε μετά από περίπου 15 μέρες και τρεις επαναληπτικές εξετάσεις. Τονίζουν, πως η εξέταση ενός μόνο δείγματος από σταθερό σημείο εξερεύνησης, απαιτεί 6 έως 8 ώρες διαδικασίας στο αντιδραστήριο.

Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια ανάκτησης χρήσιμων δεδομένων από τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίστηκε στη γιάφκα του Παγκρατίου, ο οποίος μετά τη διαγραφή αρχείων έκλεισε το 2012. Στο σπίτι του φιλόλογου, ακόμη, εντοπίστηκαν CD, USB, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, παλιά και καινούργια κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, αποκόμματα εφημερίδων που μεταξύ άλλων αφορούσαν την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη» και του «Επαναστατικού Αγώνα», ακόμη και στοιχεία που οδήγησαν στην οικονομική κρίση του 2008.

Όσον αφορά την ενοικίαση της αποθήκης στο Παγκράτι, όπου βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών υλών και οπλισμού, εκείνος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε νοικιάσει ένα δώμα (δεν ήξερε ότι ήταν αποθήκη) στο Παγκράτι για έναν φίλο, τον οποίο όμως δεν μπορεί να αποκαλύψει για να μην έχει μπελάδες.

