Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 00.00, το Prime Time και η Έλλη Κασόλη ταξιδεύουν στην εμπόλεμη Ουκρανία, επιστρέφουν στη γραμμή του πυρός και συλλέγουν εικόνες και μαρτυρίες που συγκλονίζουν. Φέρνουν στο φως μοναδικά ντοκουμέντα, αποτυπώνουν εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τα σημεία που χτυπά η καρδιά της ουκρανικής άμυνας, αλλά και έχει εστιαστεί η ρωσική επιθετικότητα, ενώ αναλύουν τα αίτια και τους στόχους μίας σύγκρουσης που έχει αφυπνίσει την Ευρώπη.

Στα περίχωρα της πόλης Μπιλοζέρσκ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα, λίγα χιλιόμετρα από το μέτωπο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από τέσσερα χρόνια σφοδρών μαχών, οι υπερασπιστές της Ουκρανίας -υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας- περιγράφουν τη δύσκολη καθημερινότητα στα χαρακώματα. Το πυροβολικό, οι χειριστές των drones και οι στρατιώτες του πεζικού που αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας βρίσκονται διαρκώς σε ετοιμότητα. Εκρήξεις και ριπές αντηχούν από κάθε πλευρά στα πυκνά δάση της Ανατολικής Ουκρανίας. Σε αυτό το πεδίο, η κάμερα του Prime Time και η Έλλη Κασόλη αποτυπώνουν την ωμή πραγματικότητα μίας εισβολής που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή 60.000 Ουκρανών ενόπλων και 14.000 αμάχων.

Στα αστικά κέντρα, η ζωή προσπαθεί να βρει τους, προ της 24ης Φεβρουαρίου του 2022, ρυθμούς. Οι σειρήνες της πολιτικής άμυνας, ωστόσο, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Τα αντι-drone πλέγματα που καλύπτουν ολόκληρους δρόμους αποτελούν τη θλιβερή υπόμνηση ότι ο θάνατος παραμονεύει διαρκώς. Σχολεία που λειτουργούν σε υπόγειες μυστικές αίθουσες, αυτοσχέδια μνημεία αφιερωμένα στους ήρωες της αντίστασης και σωροί ερειπίων από τους βομβαρδισμούς της περασμένης νύχτας συμπληρώνουν το σκηνικό ενός συγκλονιστικού οδοιπορικού.

