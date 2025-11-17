Για το Τορίνο της Ιταλίας αναχώρησε το απόγευμα της Κυριακής, με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο 18χρονος Μάριος – φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών που πάσχει από σπάνιο συγγενές σύνδρομο. Εκεί αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε χτεσινή ανάρτησή του πως «σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρέξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση», συνοδεύοντας το μήνυμά του με τη φωτογραφία της αναχώρησης του αεροσκάφους στις 18:45. «Μακάρι να πάνε όλα καλά!» πρόσθεσε.

Το αεροσκάφος με τον μικρό Μάριο αναχώρησε για Ιταλία στις 18:45. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρεξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση. Μακάρι να πάνε όλα καλά! pic.twitter.com/2CKn7SobFl — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 16, 2025

Συγκινητική ανάρτηση έκανε και η μητέρα του νεαρού, γράφοντας: «Το ταξίδι του Μάριου για τη ζωή ξεκινά σε λίγες ώρες. Στο Τορίνο θα δώσει τη μάχη για να αποκτήσει μια κανονική ζωή. Λίγο πριν διασωληνωθεί, μου είπε: “Μαμά, όλα θα πάνε τέλεια! Μην φοβάσαι”. Δεν υπάρχουν λόγια για την ευγνωμοσύνη μου προς όλους — τους γιατρούς στο Ρίο, τη διοίκηση, τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Μάριος είναι μεγάλος αγωνιστής και θα τα καταφέρει. Παίρνω δύναμη από τη δική του δύναμη. Θα σας ενημερώσω για την ώρα της αναχώρησης. Η συγκίνηση για την αγάπη σας είναι τεράστια».

Όπως αναφέρει το patrisnews, τις προηγούμενες ημέρες ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου. Η μητέρα του εξηγεί πως γεννήθηκε το 2007 με το σύνδρομο Alagille, το οποίο επηρεάζει κυρίως το ήπαρ, ενώ αντιμετώπιζε και υποπλασία της πνευμονικής βαλβίδας. Από βρέφος είχε νοσηλευτεί στο Saint Luc των Βρυξελλών, όπου και διαγνώστηκε.

Παρά τις δυσκολίες, η υγεία του παρέμενε σταθερή επί χρόνια, με παρακολούθηση στο εξωτερικό. Φοίτησε κανονικά στο σχολείο και φέτος πέτυχε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Πάτρας, παρότι το σύνδρομο επηρέαζε την ανάπτυξή του και του προκαλούσε οστικά προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.