Χάρης Δούκας για επέτειο Πολυτεχνείου: Κρατάμε την παρακαταθήκη ζωντανή

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την αιματοβαμμένη εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 1973, ανάρτησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Το 'Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ' της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του '73 δεν ήταν μόνο ένα σύνθημα. Ήταν ένα αίτημα για αξιοπρέπεια, για μία ζωή χωρίς φόβο. Ένα αίτημα για Δημοκρατία, που κερδίζεται από ανθρώπους που έχουν ένα συλλογικό όραμα και τολμούν. Την παρακαταθήκη αυτή θέλουμε να κρατάμε ζωντανή στην Αθήνα, παλεύοντας κάθε μέρα για μια πόλη ανθρώπινη, δίκαιη και ειρηνική για όλους» γράφει ο κ. Δούκας.

Πηγή: skai.gr

