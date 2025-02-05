Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών δίνει 5.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο που αποκτά παιδί

Η Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, αποφάσισε να προσφέρει 5.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο του Επιμελητηρίου που αποκτά παιδί, και μάλιστα από το πρώτο παιδί.

Αυτή η πρωτοβουλία – που έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται πράξη- είναι μέρος των προσπαθειών του Επιμελητηρίου να συμβάλει στην αντιμετώπιση του κρίσιμου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Επιμελητήριο: «Η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού δημιουργούν σοβαρές προκλήσεις για την ανάπτυξη και το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θέλει να στηρίξει τις νέες οικογένειες για να βοηθήσει στην αντιστροφή αυτών των τάσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, ο πληθυσμός της Ελλάδας, μπορεί να μειωθεί κάτω από τα 8 εκατομμύρια μέχρι το 2050.

Στο πλαίσιο της πολύπλευρης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του, το Επιμελητήριο προγραμματίζει επίσης ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για τους εργαζομένους, ενώ θα καλύπτει το κόστος μεταπτυχιακών προγραμμάτων για παιδιά εργαζομένων κάθε χρόνο.

Η ενίσχυση αυτή δεν σταματά εδώ. Κάθε χρόνο, για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, οι εργαζόμενοι του Επιμελητηρίου λαμβάνουν δωροεπιταγές που φτάνουν σχεδόν το ύψος δύο μισθών - μια σημαντική οικονομική ανακούφιση για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Πρωτοβουλίες όπως αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο για άλλα Επιμελητήρια, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, βοηθάμε όχι μόνο τους εργαζομένους, αλλά και την κοινωνία γενικότερα, συμβάλλοντας παράλληλα στη διασφάλιση του δημογραφικού μέλλοντος της χώρας».



Πηγή: skai.gr

