Ποινική έρευνα για το περιστατικό με το αδέσποτο γατάκι το οποίο βρέθηκε νεκρό και βίαια κακοποιημένο, την προηγούμενη εβδομάδα, στην περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε ο εισαγγελέας.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρη Σμυρνή, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης ζήτησε από το Τμήμα Ασφάλειας Λαγκαδά να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε να επισυναφθεί στη δικογραφία η κτηνιατρική έκθεση που συντάχθηκε από τον αρμόδιο κτηνίατρο και να κληθούν να καταθέσουν οι εκπρόσωποι της φιλοζωικής οργάνωσης που υπέβαλαν την μήνυση μετά τον εντοπισμό του νεκρού ζώου.

Προς την κατεύθυνση του εντοπισμού του δράστη ή των δραστών, οι αστυνομικοί που θα διεξάγουν την έρευνα εντέλλονται να συγκεντρώσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και γενικότερα κάθε πρόσφορο μέσο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους.

Επίσης, θα διερευνηθεί εάν το παραπάνω περιστατικό συνδέεται με αυτό που είχε δει το φως της δημοσιότητας δύο εβδομάδες νωρίτερα, όταν πάλι στην περιοχή του Λαγκαδά, εντοπίστηκε άλλη γάτα που ήταν ακρωτηριασμένη στα τρία πόδια. Και για την περίπτωση αυτή, υπενθυμίζεται, ότι διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα με εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

