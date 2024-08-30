Την αναστολή λειτουργίας του λούνα παρκ στο παζάρι πρότεινε ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, όπως ανακοίνωσε στο πλαίσιο της ετήσιας εμποροπανήγυρης.

«Συναισθανόμενος τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των συμπολιτών μας, μετά τα τελευταία γεγονότα, που συνδέονται με τη λειτουργία των λούνα παρκ στη χώρα μας και θεωρώντας ότι ο σεβασμός της ευαισθησίας των πολιτών, ειδικά όταν αφορά στην ασφάλεια νέων και παιδιών, είναι υπεράνω κάθε πιθανής εμπορικής συμφωνίας, αποφάσισα να προτείνω την αναστολή της λειτουργίας του λούνα παρκ στην εμποροπανήγυρη της πόλης, που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, όσον αφορά στη σχετική δημοπρασία.

Η πρότασή μου αυτή έχει την ομόθυμη στήριξη όλων των μελών της δημοτικής μας ομάδας και για τον λόγο αυτό, έχω δώσει ήδη εντολή, να συγκληθεί άμεσα το αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσει στην προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία», δήλωσε ο Θανάσης Θωμάκος.

Πηγή: skai.gr

