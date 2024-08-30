Κρήτη: Αγνοείται 65χρονη τουρίστρια – Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού

Μια 65χρονη τουρίστρια αγνοείται σε περιοχή κοντά στο Ρέθυμνο.

Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης από 1 ναυαγοσωστικό, καθώς και 1 όχημα του λιμενικού από ξηράς για τον εντοπισμό της αγνοούμενης 65χρονης στην περιοχή μεταξύ Πρασονησίου και Τριόπετρας Κρήτης.

Στις έρευνες συνδράμουν και στελέχη της ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

