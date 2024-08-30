Στο λιμάνι της Καβάλας επέστρεψε πλοίο με 923 επιβάτες - Σύρθηκε στον λιμενοβραχίονα λόγω ανέμων

Στο λιμάνι της Καβάλας επέστρεψε επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο λίγο μετά την αναχώρησή του για Λήμνο γύρω στις 8 το βράδυ της Παρασκευής.

Το πλοίο σύρθηκε στον λιμενοβραχίονα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή.

Το πλοίο, με περίπου 923 επιβάτες,198 ΙΧ, 7 φορτηγά, 5 λεωφορεία, 9 δίκυκλα και 96 άτομα πλήρωμα θα εκτελούσε το δρομολόγιο από Καβάλα προς Λήμνο-Μυτιλήνη-Χίο-Καρλόβασι-Βαθύ Σάμου όταν κατά την έξοδό του από το λιμάνι επακούμβησε στον λιμενοβραχίονα.

