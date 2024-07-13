Σαν σήμερα 13 Ιουλίου 1989: Ο γάμος του Ανδρέα Παπανδρέου με την Δήμητρα Λιάνη

Γεγονότα



1863: Υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος Α’ και ορίζεται ότι οι διάδοχοι του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της Αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του Ελληνικού Βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση - προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι’ αυτό οι Μεγάλες Δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή.

1908: Γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λονδίνο.

1930: Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας - Μεξικού (4-1). Ο γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων.

1972: Ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστείδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην Α’ Κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94.

1978: Η κομμουνιστική Αλβανία του Ενβέρ Χότζα διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με την Κίνα και βυθίζεται στην απομόνωση.

1989: Ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Δήμητρα Λιάνη, στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδύλλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη.



Γεννήσεις



1916: Δέσπω Διαμαντίδου, ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 18/2/2004)

1942: Χάρισον Φορντ, αμερικανός ηθοποιός. («Πόλεμος των Άστρων», «Ιντιάνα Τζόουνς»)

1944:Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ του «Κύβος του Ρούμπικ».

Θάνατοι



1951: Άρνολντ Σένμπεργκ, αυστριακός συνθέτης, «πατέρας» του Δωδεκαφθογγισμού. (Γεν. 13/9/1874)

1965: Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας. (Γεν. 8/11/1895)

2000: Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη βωβή «Κοινωνική Σαπίλα», ενώ το 1951 γύρισε τη «Μαύρη Γη», τη δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα σμυριδωρυχεία της Απειράνθου της Νάξου. (Γεν. 1908)

