Βάνα Μπάρμπα: Μοίρασε δώρα ως «Άγιος Βασίλης» στο Νοσοκομείο Μεταξά - Βίντεο 

Στο Νοσοκομείο Μεταξά βρέθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων η Βάνα Μπάρμπα, για να μοιράσει ευχές και δώρα στους ογκολογικούς ασθενείς της Μονάδας Ημερήσια Νοσηλείας

Η γνωστή ηθοποιός, μαζί με την κόρη της και άλλα μέλη του Σωματείου «Δύναμη Ζωής», μοίρασαν δώρα, τραγουδώντας τα κάλαντα, όπως αναφέρει το piraeuspress.



Οι ασθενείς και το προσωπικό υποδέχτηκαν με πλατύ χαμόγελο την ευχάριστη επίσκεψη του «Άγιου Βασίλη» με κοινή την ευχή για υγεία και ταχεία ανάρρωση σε όσες και όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας.

Πρόσφατα, η Βάνα Μπάρμπα είχε μιλήσει για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.