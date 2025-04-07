Φόρο τιμής στη μνήμη των 53.000 Ελλήνων Εβραίων, θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας στο στρατόπεδο Άουσβιτς στην Πολωνία, απέτισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κατά την επίσκεψή της στο Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Στον χώρο του μαρτυρίου διατηρείται ολοζώντανη η συλλογική μνήμη για να μην επαναληφθούν ποτέ αυτές οι φρικαλεότητες. Όπως πληροφορεί ανακοίνωση του υπουργείου, η κ. Μενδώνη κατέθεσε στεφάνι στον Μαύρο Τοίχο, στο σημείο εκτελέσεων, στο στρατόπεδο Άουσβιτς Ι, αλλά και στο Μνημείο για τους Έλληνες Εβραίους, στο στρατόπεδο Μπίρκεναου.

Στους χώρους του Μουσείου Άουσβιτς-Μπίρκεναου, η υπουργός άκουσε τις άγνωστες ιστορικές πτυχές της κοινής «μοίρας» εξόντωσης των Ελλήνων Εβραίων. Η «τελική λύση» ήταν η ολοκληρωτική, σχεδόν, εξόντωση της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας, που άνθισε στην Ελλάδα για πολλές γενιές. Σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, στο Άουσβιτς μεταφέρθηκαν 55.000 Έλληνες Εβραίοι, από αυτούς 12.000 κρίθηκαν ικανοί για εργασία, ενώ οι υπόλοιποι δολοφονήθηκαν. Από 13.000 παιδιά που ακολουθούσαν τη μοίρα της οικογένειάς τους, τα 136 εγγράφηκαν στο στρατόπεδο και κρατήθηκαν. Μόνον πέντε επέζησαν. Τα υπόλοιπα δολοφονήθηκαν. Στην Ελλάδα, συνολικά, επέστρεψαν 1.900 επιζώντες.

Καταθέτοντας την εμπειρία της στο βιβλίο επισκεπτών του Μουσείου, η υπουργός Πολιτισμού ανέφερε: «Σε αυτόν τον ιστορικό τόπο μαρτυρίου είναι συγκλονιστικό να συνειδητοποιεί κανείς πώς η γνώση, η εμπειρία, η εξειδίκευση μπορούν να οδηγήσουν σε απάνθρωπες συμπεριφορές και εγκληματικές δράσεις. Μια επίσκεψη εδώ, όπου μένουν ανεξίτηλα τα σημάδια του θανάτου, πρέπει να αποτελεί για όλους μας ένα τεράστιο μάθημα, για να μην επαναλάβει η ανθρωπότητα τα ίδια τραγικά λάθη. Σε δύσκολους καιρούς, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς την πίστη του στις αξίες της Δημοκρατίας. Της πραγματικής Δημοκρατίας. Σκύβουμε το κεφάλι και αποτίνουμε φόρο τιμής στους χιλιάδες νεκρούς, που πλήρωσαν τη βία των συνανθρώπων τους, με τη ζωή τους. Αυτή η θυσία ποτέ δεν πρέπει να ξεχαστεί».

Το Άουσβιτς ήταν το μεγαλύτερο στρατόπεδο που δημιούργησε η ναζιστική Γερμανία στην Πολωνία, κοντά στην Κρακοβία. Πρόκειται για συγκρότημα 44 στρατοπέδων, που περιελάμβανε στρατώνες συγκέντρωσης, εξόντωσης και καταναγκαστικής εργασίας. Τα τρία μεγάλα στρατόπεδα ήταν το Άουσβιτς I, το Άουσβιτς ΙΙ (Μπίρκεναου) και το Άουσβιτς ΙΙΙ (Μόνοβιτς). Περισσότεροι από 1.300.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Άουσβιτς. Εξ αυτών, εννέα στους δέκα, ήταν Εβραίοι. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι θάλαμοι αερίων χωρούσαν 2.000 ανθρώπους κάθε φορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Την κ. Μενδώνη υποδέχθηκε στο Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου ο υποδιευθυντής του, Andrzej Kacorzyk. Την υπουργό συνόδευαν η πρέσβης της Ελλάδας στη Βαρσοβία, Ελένη Καμπά, η διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, Ζανέτ Μπαττίνου, ο συγγραφέας του βιβλίου «Άουσβιτς-Έλληνες-Αριθμός Μελλοθανάτου», Γιώργος Πηλιχός και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Πολιτισμού..

