Θεσσαλονίκη: Υποπτη βαλίτσα έξω από σταθμό του Μετρό

Αναστάτωση πρoκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής όταν εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στην πλατεία Μακεδονομάχων, έξω από τον σταθμό Αγίας Σοφίας του μετρό στη Θεσσαλονίκη.

Δυνάμεις της Αστυνομίας και κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσαν στο σημείο και έλεγξαν τη βαλίτσα.

Ο συναγερμός έληξε όταν διαπιστώθηκε ότι είχε μέσα ρούχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

