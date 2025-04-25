Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, όταν τέσσερις άγνωστοι εισέβαλαν σε οικία και ξυλοκόπησαν έναν 62χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το halkidikinews.gr, η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα, όταν οι δράστες παραβίασαν την μπαλκονόπορτα σπιτιού, στο οποίο διέμενε το θύμα μαζί με τη 57χρονη σύζυγό του. Ο 62χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αγνώστων και επιχείρησε να τους αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα να δεχτεί χτυπήματα με γροθιές αλλά και με μεταλλικό αντικείμενο.

Οι δράστες, αδίστακτοι και οργανωμένοι, ακινητοποίησαν το ζευγάρι, το κλείδωσαν στο μπάνιο και ερεύνησαν ανενόχλητοι το σπίτι. Αφού απέσπασαν χρηματικό ποσό και το αυτοκίνητο του θύματος, τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 62χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο Πολυγύρου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν συνεργοί που περίμεναν εκτός σπιτιού.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών που εξέτασε το χώρο για ίχνη και αποδεικτικά στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.