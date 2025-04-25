Τρεις Έλληνες συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής στο τελωνείο Καστανέων Έβρου με τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ μετρητά. Οι τρεις Έλληνες εισήλθαν στην Ελλάδα από την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, οι τρεις Έλληνες, ανάμεσα τους και γυναίκα, είχαν πάνω τους σε ειδικές ζώνες-κρύπτες με ποσό τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ. Όμως κατά τον έλεγχο της εισόδου τους εντοπίστηκε το τεράστιο ποσό και συνελήφθησαν

Αμέσως σήμανε συναγερμός τόσο στους τελωνειακούς υπαλλήλους όσο και στους αστυνομικούς, ενώ βρέθηκαν αμέσως και από την Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας στον Συνοριακό σταθμό των Καστανεών υψηλόβαθμοι αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ακόμα πάντως και αν τα άτομα αυτά δικαιολογήσουν την προέλευση αυτού του ποσού, το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει το 25%, δηλαδή ένα ποσό κοντά στα 300.000 ευρώ

Πηγή: skai.gr

